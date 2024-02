112-nieuws: Bejaard paard in de sloot, mogelijk schoten gelost bij cosmetische kliniek

Een bejaard paard is vanochtend in bij weiland aan de Te Veenweg Eemnes in de sloot beland. Het werd vanochtend om 08.30 uur ontdekt door een verzorgster maar heeft mogelijk een groot deel van de nacht in de sloot gelegen. Het paard is uiteindelijk met behulp van een trekker uit de sloot getrokken. Een veearts is onderweg om het oude beest te onderzoeken.