Veelbesproken reeks Holocaustlezingen vandaag van start op Utrecht Science Park

Er heerste veel onduidelijkheid over het uitstel. Een woordvoerder van de hogeschool liet eerder nog weten dat het instituut tijd nodig had om de Hamasaanval van 7 oktober in Israël 'in een breder perspectief te plaatsen, met ruimte voor uiteenlopende meningen en overtuigingen'. Een storm van kritiek volgde, waarna de hogeschool met het verhaal over de beveiliging kwam.