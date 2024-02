Collectief winkelverbod Hoog Catharijne moet dieven en overlastgevers weren

Op dit moment doen zestig winkels mee. In Hoog Catharijne zijn in totaal 110 winkels en dertig horeca ondernemers. "Sommige ondernemers doen inderdaad niet mee, of kunnen later instappen", zegt de adviseur. Hagenouw: "Sommige ondernemers kijken de kat uit de boom. Ik hoop op meer dan 90 procent. Het werkt het best als de collectiviteit groot is."