Arrestatie na boerenprotest provinciehuis: 'Bewust mest gedumpt op straat'

Een grote groep demonstranten was aanwezig bij het protest en bood binnen in het Provinciehuis ook nog een brief aan de commissaris van de Koning Hans Oosters. "Helaas is deze aanbieding op een onaangename en intimiderende wijze verlopen. Een gesprek bleek niet mogelijk", reageerde de provincie na afloop. De provincie wil de schade van het dumpen van de mest en het bouwmateriaal verhalen op de daders.