Leden Woerdense crystal meth-familie horen strafeis: celstraf en tienduizenden euro's boete

In de kelderbox van R.R. stonden twee jerrycans met een stof die gebruikte wordt om cocaïne te bewerken. Ook stond er een vloeistof die crystal meth bevatte. In de rechtbank wilde hij niets zeggen over de verdenkingen. "J. en ik bespreken hele gekke dingen als we dronken zijn over de app", verklaarde hij eerder bij de politie over de drugsgerelateerde berichten die hij uitwisselde.