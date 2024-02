Petitie long covidklinieken aangeboden aan Tweede Kamer: 'Heel gek dat dit er in Nederland nog niet is'

Provincie Utrecht - Heel wat long covidpatiënten maken zich zorgen over hoe er in Nederland wordt omgegaan met de ziekte. Ze willen dat de politiek meer investeert in long covidklinieken en daarom wordt vandaag een door ruim 100.000 mensen ondertekende petitie aangeboden aan verschillende Kamerleden. Ook de handtekening van Utrechter Bastiaen Huijnen staat eronder. "Het is gewoon heel gek dat dit er in Nederland nog niet is."