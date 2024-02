Studentenorganisaties vrezen het ergste bij stopzetten extra €164,50

In 2021 rekende de SER voor dat een basisbeurs €476 (basisbeurs is nu €300+€164,50) nodig is om rond te komen zonder financiële druk, op voorwaarde dat er ook 12 uur per week gewerkt wordt. De berekening is overigens gedaan voordat er achtereenvolgens 10 en 3,1 procent inflatie was in 2022 en 2023.