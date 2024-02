Tientallen blessures en kapotte kleding: gloednieuw kunstgrasveld Amersfoort weer dicht

De grote vraag is nu wat de problemen veroorzaakt en wie daar verantwoordelijk voor is. Tot dat duidelijk is, is besloten het veld te sluiten. Mogelijk is het zand op het veld niet goed ingedaald of ligt er te veel of te weinig zand op het veld, aldus SRO. In de loop van de week moet het veld gekeurd zijn en wordt duidelijk hoe lang het veld onbespeelbaar blijft.