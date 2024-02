'Amersfoortse woontoren Sam verpest uitzicht op binnenstad', staatssecretaris wil aanpassingen

De Amersfoortse politiek heeft afgelopen zomer een onafhankelijk architectenbureau ingeschakeld om de effecten te onderzoeken. De waarheid over de negatieve effecten van Sam ligt volgens hen ergens in het midden. De nieuwe toren is wel te zien, maar in beperkte mate. Volgens de Rijksdienst is onvoldoende onderzocht wat de gevolgen zijn voor het stadsgezicht.