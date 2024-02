'Vermeende huurmoordenaar in cel gearresteerd voor liquidaties in Houten en Amersfoort'

Volgens de krant gaat het om Jaoaud W., die in zijn laatste maand zit van een lange celstraf voor zijn aandeel in de Nieuwegeinse moordservice die jaren geleden werd opgerold na een grote wapenvondst. Hij wordt nu verdacht van liefst vijf moorden: de dubbele moord op Pieter Vos en Jaap Zillig in Houten in 2012, Rinus Moerer in Steenbergen in 2014. Ook zou W. verantwoordelijk zijn voor de liquidaties op Mohammed Alarasi en Samir Jabi in Amersfoort.