Deense drugssmokkel leidt naar Utrechter: 4 jaar cel

De chats gingen over het transport en de aflevering van 'snelle'(amfetamine) op verschillende adressen in de Deense steden Kolding en Kopenhagen. Er werd ook afgesproken hoe blokken hasj en cocaïne veilig de grens over moesten. Het transport van een partij hennep vanuit Spanje liep mis. In het Groningse Zevenhuizen werden de drugs onderschept.