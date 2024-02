Utrecht koopt grond om stoeptegels en speeltoestellen te recyclen

In een persbericht laat wethouder Susanne Schilderman (D66) weten dat een belangrijke stap gezet wordt in verduurzaming. Utrecht heeft als doel om in 2050 volledig circulaire te zijn. "Ik ben er erg trots op want hiermee geven we onze materialen een nieuw leven", zegt de wethouder. "Bedrijventerrein Lage Weide staat al jaren bekend om hoe zij duurzaam met grondstoffen omgaan. Het is mooi dat wij hier onderdeel van gaan uitmaken, door een plek in te richten waar we kunnen experimenteren en leren over het hergebruik van materialen.”