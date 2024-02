Defecte draaideur Hoog Catharijne zorgt voor verdwaalde bezoekers en medewerkers op de tocht

In drie kwartier komen zo'n 50 mensen langs die de draaideur willen gebruiken. Een student met een koptelefoon op loopt gehaast richting de draaideur. "Normaal loop ik er gewoon doorheen", zegt ze zuchtend. "Maar nu heb ik geen idee waar ik heen moet." Ook twee mannen in pak lopen snel richting de ingang. "Ja die deur is afgesloten, we moeten daarheen", wijst een van de twee. Een andere man klaagt tegen zijn vrouw. "Het is een fundamentele fout om aan deze kant geen deur open te hebben."