Groen licht voor hoge woontoren Amersfoort, ondanks felle kritiek staatssecretaris

Die discussie is volgens de Amersfoortse politiek genoeg gevoerd. In een brief van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) staan geen nieuwe argumenten om de discussie over de hoogte opnieuw te voeren. "Die discussie hebben we vaak gevoerd. De vraag of we daar gaan voor hoogbouw is niet meer relevant", zegt Marcel Koning (ChristenUnie).