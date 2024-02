Blunder in Amersfoortse raadszaal: motie om hoofddoekverbod boa's af te schaffen dat niet bestaat

De motie is in de vorige raadsperiode al eens ingediend, maar partijen wilden er op een ander moment inhoudelijk over spreken. Toenmalig wethouder Kees Kraanen (VVD) heeft toen aangegeven dat er een verbod was. Nu is hij raadslid. “Ik ben wat confused. Ik was echt in de overtuiging dat er een verbod was”, zegt hij tijdens de commissievergadering.