112-nieuws: Man (22) neergestoken in Driebergen en inval in Amersfoortse villa

De 22-jarige man die gisteravond werd neergestoken in Driebergen verkeert buiten levensgevaar. De politie laat weten dat er een vrouw van 25 jaar is aangehouden voor de steekpartij. Wat de relatie tussen de twee is, is niet duidelijk. Ook over een motief is nog niets bekend. De politie doet nog onderzoek naar het incident.