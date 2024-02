Inval in verlaten Amersfoortse villa waar 374 bedrijven staan ingeschreven

Achteraf was de gemeente tevreden met de inval. Er is veel losse administratie gevonden in de villa en tientallen onuitgepakte postpakketten. "Wat ons betreft is de controle geslaagd: het is duidelijk dat hier niemand woont", aldus de woordvoerder. De administratie die in het pand gevonden is, wordt nu onderzocht door de Belastingdienst en de curator. Wat er met het pand gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.