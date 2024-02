Utrecht krijgt grote nachtclub: 'Gedurfd en onderscheidend'

De levensvreugde die Kabul á gogo wil uitstralen, vormt een extreem contrast met de huidige situatie in Afghanistan. Sinds de machtsovername van de Taliban in het land is alles wat op mensenrechtengebied was bereikt, teniet gedaan. In de jaren 60 was Kabul nog een hippe en vrijzinnige stad, een paradijs vergeleken met nu. Je kon de kleding dragen die je wilde, studeren, dansen en genieten van de nieuwste muziek.