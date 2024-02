OM wil huis afpakken van Woerdense vrouw na vondst crystal meth-lab, ook zware straffen geëist voor dochters

De bewoonster van het huis verklaarde dat zij zich schaamde voor wat haar zoon zijn familie had aangedaan. "Ik wist van niets, ik leefde in een grote bubbel na het overlijden van mijn man", sprak ze verontwaardigd. Haar slaapkamer had zij daarna als rouwkamer ingericht en uitgerekend in die kamer was een deel van het drugslab gevestigd. Ze kwam er nooit, beweerde de vrouw. Haar zoon zou in de fout zijn gegaan, omdat hij voor 50.000 euro aan gokschulden had. "Als hij op tijd om hulp had gevraagd, had ik hem geholpen en was dit nooit gebeurd", zei de vrouw.