Stress door verplichte verhuizing Utrechtse bewoners: 'Mijn moeder is er ziek van'

Toen Woonin de ouders van Nadia inlichtte over de plannen hadden ze vraagtekens. Zo zou 70 procent van de bewoners voor hebben gestemd, terwijl ze om zich heen andere geluiden hoorden. Een andere bewoner heeft ook twijfels over de stemming. "Niemand controleerde de stemming, het is als een slager die z'n eigen vlees keurt", zegt Sarah*. Zij woont met haar moeder en man in een maisonette. Haar moeder woont er al 34 jaar en moet er niet aan denken te verhuizen.