112-nieuws: Ongeval bij Harmelen zorgt voor file, 3 auto's in brand in Papekop

In Papekop bij Oudewater stonden vannacht rond 02.50 uur drie auto's in de brand. Dat meldt de Veiligheidsregio Utrecht. De voertuigen stonden naast elkaar geparkeerd op de Spoorwijk in het dorp. De brandweer rukte uit om te redden wat er te redden viel. Er werd zelfs schuim gebruikt om de brand te blussen. Dat hielp niet. Twee van de drie auto's zijn verwoest. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.