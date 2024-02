112-nieuws: Steekincident in Harmelen, watervoorziening Zeist hersteld

In de omgeving van Zeist en Driebergen hapert de watervoorziening. Volgens Vitens komt er geen of nauwelijks water uit de kraan. Wat de oorzaak is, is onbekend. Ook is niet duidelijk om hoeveel aansluitingen het gaat. Wat wel duidelijk is, is dat het om een flink groot gebied gaat. Vitens zegt dat het gaat om aansluitingen in Zeist, Driebergen- Rijssenburg, Austerlitz en Bosch en Duin. Het waterbedrijf verwacht niet dat het voor het einde van de middag is opgelost.