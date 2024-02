112-nieuws: Steekincident Zon & Schild, drie auto's in brand in Papekop

Bij een steekincident vannacht om 00.15 uur op de Utrechtseweg in Amersfoort is een persoon gewond geraakt. De ruzie vond plaats op het GGZ-terrein Zon & Schild en het gaat volgens de politie om een conflict "in de relationele sfeer". Het slachtoffer is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek, maar er is al wel één verdachte aangehouden.