Dit is het verhaal van 'hartekind' Jip (5): 'Jip praat niet graag over het ziekenhuis'

Jip (5) uit Den Dolder heeft inmiddels honderden Tikkies. Al bijna vier ringen vol. De egel is zijn lievelings, die krijgt hij na elke vijf prikjes. In de video vertellen Jip, zijn zus Lily (6) en moeder Tina over de impact van Jip's hartafwijking op hun gezin. "Toen ik doorhad dat papa vooral thuis was, en mama en Jip niet. Alleen maar met de feestdagen."