Naaiatelier in Overvecht brengt vrouwen bij elkaar: 'Het draait om zelfstandigheid en persoonlijke groei'

Er worden stukken stof gespeld en de naaimachines draaien op volle toeren in het atelier. In totaal zijn er negen dames die in wisselende samenstelling in het buurthuis samenkomen. Het stiksel is op de millimeter precies en de kleuren op elkaar afgestemd. "We proberen ook iets te maken wat de mensen hier mooi vinden", vertelt Parvanih. Ze is Iraanse en is nu ruim een jaar in Nederland. Ze houdt van ontwerpen en richt zich vooral op het vormgeven van de tassen. "Maar we willen niet alleen mooie dingen maken, de connectie met elkaar is belangrijk."