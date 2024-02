Sleutelbos weerspiegelt wie je bent: 'Zo heb ik mijn dochter altijd een beetje bij me'

Irma uit IJsselstein verloor 13 jaar geleden haar dochter Petra, terwijl die laatste op weg was naar haar werk. "Ze werkte met heel veel plezier bij de politie in Utrecht en was onderweg naar haar bureau", legt Irma uit, "op de fiets is ze onwel geworden en overleden. Dat is bijna niet te bevatten als je kind pas 37 is." Irma mist haar dochter enorm. Toch is het leven haar nog altijd heel dierbaar: "Ik geniet van mijn zoon en zijn gezin. Van dingen samen doen". Aan haar sleutelbos - niet meer dan een ringetje met de huissleutel - prijkt nog altijd het kenmerk van de politie: "Zo is ze toch altijd een beetje bij me".