Vuurwerkopslag Driebergen ter discussie na brand: '8000 kilo vuurwerk in je achtertuin geen prettig idee'

De brand van 30 december vorig jaar was in de wijde omgeving te zien. Dikke rookwolken stegen op vanaf het bedrijventerrein in Driebergen. Vier panden gingen volledig in rook op, 36 mensen werden geëvacueerd. Even was er de vrees dat de vuurwerkopslag op het terrein, die tjokvol knallers en sierwerk lag, ook door de brand gegrepen zou worden.