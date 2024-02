Een sleutelbos vol herinneringen: 'Met deze foto heb ik altijd een stukje Suriname bij me'

Karoen kwam in de zomer van 2023 naar Nederland om hier te gaan studeren. Het was zijn eerste keer hier, maar gelukkig werd hij warm opgevangen: "Mijn opa en oma wonen hier, dus ik kon bij hen gaan wonen. Vanuit hun huis leer ik Utrecht kennen. Wat er anders is dan bij ons in Suriname? Het weer! Maar ook dat de stad niet zo groot is en je dus alles lekker op de fiets of met de bus kunt doen. Het is hier veilig."