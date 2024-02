Brandweerman Herman trots op nieuwe wagen: 'Hopen op een kat in de boom'

Je zou het misschien niet verwachten van een brandweerman, maar Wesseling vindt een kat in de boom 'een leuke uitruk'. "Vaak krijgen we in de week erna taart en mensen zijn echt heel blij dat je ze geholpen hebt. En voor mij is het een goede oefening, want je komt op de raarste plekken en dan is het echt kijken: hoe krijgen we 'm te pakken."