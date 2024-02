Pokémon-gekte in Houten: 'Sommige kaarten zijn duizenden euro's waard'

Tien uur 's ochtends in Houten. Auto's zoeven voorbij op de A27, maar bij de naastgelegen Expo is er filevorming. Een file van pokémonfanaten, welteverstaan. "Ja, weet je wat het is? Ik zoek al zó lang naar een kaart om mijn verzameling compleet te maken, daar heb ik veel voor over", legt een bezoeker uit. Hij vindt het geen probleem om er een kleine twee uur voor in de auto te hebben gezeten. "Nu maar hopen dat ik die kaart ook vind, hè."