Weer een klimaatprotest in de Utrechtse binnenstad: 'Zo lang er niet wordt geluisterd, blijven we terugkomen'

Dit is niet de eerste keer dat XR en SR protesteren op de Daalsesingel. In december stonden klimaatactivisten er ook. Sindsdien is er bij EBN niet heel veel veranderd. "We staan hier eigenlijk met precies dezelfde eisen als vorige keer", zegt klimaatonderzoeker Iris Keizer. "We snappen dat ze niet van de ene op de andere dag kunnen stoppen met het boren naar gas. Daarom eisen we alleen maar: stop met de uitbreiding ervan. Want daar is de wetenschap heel helder over; daar is geen ruimte voor."