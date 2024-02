Temperatuur zorgt voor lentegevoel, eerste padden op pad

Een officiële lentedag is het pas als er in De Bilt 15 graden wordt gemeten. De hoogst gemeten temperatuur in De Bilt ooit gemeten op 15 februari is 15,1 graden. "Ik verwacht dat we dat gaan halen", zegt Ribberink. "Er is een zuidelijke wind die niet al te sterk is. Die wind komt helemaal vanuit Spanje en Portugal."