Na tien jaar verdachte opgepakt voor vijf moorden: dit gebeurde er toen

Nu veertien jaar later heeft de politie een verdachte opgepakt. Niet alleen voor de liquidatie in Houten, maar ook voor de moorden in Amersfoort drie jaar later op Mohammed Alarasi en Samir Jabli. Over de moord op Jabli verklaarde de Utrechtse Marengo-kroongetuige Nabil. B later dat vermeend crimineel kopstuk Ridouan Taghi uit Vianen de opdrachtgever was.