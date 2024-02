DierenPark Amersfoort telt alle dieren en heeft er tienduizend minder

Het begon de dierenverzorgers van DierenPark Amersfoort de afgelopen dagen bijna te duizelen. Bij de dierentuin is wel ongeveer bekend hoeveel dieren er zijn, maar toch werden ze stuk voor stuk geteld. "We weten wel hoeveel olifanten, stokstaartjes of tijgers er zijn. Maar we willen jaarlijks even controleren of onze administratie klopt", zegt een woordvoerder. "We moeten ook verplicht jaarlijks aan de overheid doorgeven hoeveel dieren er zijn."