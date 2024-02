OM eist celstraffen tot zes jaar voor ontvoering 15-jarige jongen

Justitie denkt dat een geëscaleerd conflict de reden was voor de ontvoering. Het conflict ontstond na een gewapende overval in een woning aan het Minervaplein in Amsterdam-Zuid, waarbij op 18 december 2022 een bedrag van 200.000 euro werd buitgemaakt. Het latere slachtoffer van de ontvoering was op het moment van de overval met een vriendje in de woning aanwezig. De ontvoerders betichtten hem ervan dat hij zelf geld aan de woningoverval had verdiend.