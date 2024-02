Ook deze zomer mag je straffeloos bedelen in het centrum van Utrecht

“Zo zijn er bedelbendes actief, die zich bezighouden met het bedriegen van welwillende en vrijgevige personen”, betoogt David Bosch. “Ze verzinnen valse verhalen, verzinnen ziektes of handicaps en brengen soms zelfs nepverwondingen aan of een vervormd uiterlijk om empathie op te wekken.” Voor hem is dit de reden om een proef te starten, waarbij gedurende de zomer bedelen in de hele stad verboden wordt.