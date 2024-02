Oorzaak storing gevonden: meeste huishoudens Zeist en omgeving hebben weer water

Vitens is het lek aan het afsluiten en monteurs zetten "heel langzaam" de druk er weer op. Bij de meeste huishoudens kwam er rond 16.15 uur weer water uit de kraan. 26 huishoudens in de Kouwenhovenselaan in Zeist kunnen wat langer last hebben van de waterstoring. Naar verwachting komt er daar rond middernacht weer water uit de kraan.