Baarn koopt recht om te bouwen in Bosje van IJsendijk, omwonenden slijpen de messen

In de gemeenteraad van Baarn overheerst intussen het enthousiasme over het akkoord dat wethouder Eijbaard heeft bereikt. Op 28 februari zullen de raadsleden naar verwachting in een grote meerderheid instemmen met de in totaal 375.000 euro die ermee is gemoeid. Een hamerstuk is het nog net niet. Raadslid Schouten moet er nog eens over nadenken namelijk. Mogelijk wil hij over twee weken nog bespreken of er extra garanties moeten komen om de voorwaarden van mevrouw Van IJsendijk te respecteren.