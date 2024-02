Warmste 15 februari ooit en eerste officiële lentedag van het jaar

In de Noord-Brabantse gemeente Woensdrecht werd het donderdag om 14.30 zelfs 17,9 graden. Volgens Weeronline was het niet eerder zo warm op 15 februari op een weerstation in Nederland. In 1958 werd op het voormalige weerstation Epen in Limburg een temperatuur van 17,6 graden gemeten. Van de huidige weerstations dateert het vorige record uit 2017, toen werd het in Maastricht 17,1 graden.