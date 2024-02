Nieuwe stoplichten zorgen voor verwondering want hele kruispunt moet op de schop

Fractievoorzitter Marijn de Pagter wil het naadje van de kous weten en stelt vragen aan het college. De Maliebaan wacht namelijk een grote verbouwing, waarbij alle auto’s in de toekomst over de paralelbanen geleid worden. Die kruising met de Nachtegaalstraat gaat er dan heel anders uitzien. “De VVD is net als veel omwonenden tegen de plannen voor de Maliebaan en vindt het opmerkelijk dat het college nu toch kiest voor het vervangen van de verkeerslichten”, zegt De Pagter vandaag in de gemeenteraad. Hij betoogt verder dat in 2019 nog werd beweerd dat de verkeerslichten tijdens de verbouwing vervangen zouden worden, omdat zoiets dan een besparing oplevert.