Utrechtse gemeenteraad wenst waslijst aan uitzonderingen op plan betaald parkeren

Het debat kende twee verschillende delen. In de avond ging het over de inhoud van het plan. In de ochtend sprak men over de vraag of de manier waarop het college het plan wil invoeren wel legitiem is. Volgens wethouder Lot van Hooijdonk heeft de raad het plan goedgekeurd door in te stemmen met het coalitieakkoord. Nu is er alleen nog een wijziging van de parkeerverordening nodig, dat is een belastingbesluit. Besluiten over belastingen zijn niet referendabel.