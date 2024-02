Miljoenen views voor dementerende ouderen door TikTok video's Thijmen

Riet komt wel vaker voor in zijn video's, maar door haar dementie kan ze het zich niet meer herinneren. "Video's? Dat moet je mij dan eens laten zien", reageert ze op de vraag van Thijmen om iets te vertellen over de TikTok's. Dat de ouderen dement zijn is geen beladen onderwerp op de afdeling en Thijmen kan er soms best om lachen. "Dan laat ik ze zien dat er een video één miljoen keer is bekeken en dan vinden ze het opnieuw helemaal geweldig."