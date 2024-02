Na 132 dagen in Gaza zijn kinderen van Yasmin veilig in Veenendaal

Mousa woont al twee jaar in Nederland. Daarvoor was ze tandarts in Gaza, totdat haar praktijk in 2021 werd gebombardeerd. Ze besloot te vertrekken en kreeg een studiebeurs om een master in Nederland te volgen. Niet veel later zouden haar vier kinderen volgen, die in de tussentijd bij haar familie verbleven. Maar het plan dat Mousa voor ogen had, nam een andere wending.