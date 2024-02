Lagere straf voor man die seks met minderjarige filmde wegens verstandelijke beperking

De man en het slachtoffer kenden elkaar via Snapchat. Daar spraken zij af dat hij tegen betaling seks zou hebben met haar. De eerste afspraak was in oktober 2021 in een woonwijk in Gouda. In het donker, achter een verlaten gebouw, hebben zij "normale seks", zei de man tijdens de rechtszaak. Het duurt volgens hem tien minuten en hij betaalt haar 200 euro.