Marktplaats staat vol onverkochte Babboe-bakfietsen: 'Sinds het nieuws geen reacties meer'

"Er is een keer een onderdeel afgebroken terwijl ik aan het fietsen was. Dat kwam op de kinderen terecht", zegt Emma. Ze vindt dat het bedrijf slechte onderdelen gebruikt. Toch tonen zeker vijf mensen interesse in de fiets. Emma heeft geen goede ervaringen met de klantenservice van de Amersfoortse fabrikant. "Ze lossen niets op en reageren traag of niet. Mijn verwachting is dat ze failliet gaan."