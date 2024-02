Horecabegrip in Amersfoort is gered: Pallas Athene maakt doorstart

Eigenaar Bakas is van origine Grieks en net als Kostas geboren in Thessaloniki. Hij heeft in IJmuiden een Grieks restaurant. “Dat heet Rhodos. Het restaurant hier gaat Rhodos Pallas heten, want dat betekent paleis in het Grieks. En zo ziet het er hier ook uit!” Zijn vrouw gaat de zaak in IJmuiden runnen, de nieuwe eigenaar staat naast Kostas op de vloer in Amersfoort.