112-nieuws: Gewonde bij ongeluk in Leersum, klimaatprotest Utrecht afgelopen

Agenten hielden vanochtend in de Utrechtse wijk Lunetten een bestuurder staande vanwege "opvallend rijgedrag." Omdat hij naar alcohol rook moest hij een blaastest doen. Daaruit bleek dat de man onder invloed was. Toen de politie hem mee wilde nemen naar het bureau voor verder onderzoek nam hij de benen. Even later werd hij op het spoor van station Lunetten aangehouden en meegenomen naar het bureau. Hij bleek geen rijbewijs en verblijfsvergunning te hebben. Daarom is hij overgedragen aan de vreemdelingenpolitie.