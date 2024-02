FC Utrecht Inside helpt gevangenen bij terugkeer in de samenleving

Ook gaan de gevangenen wekelijks sportactiviteiten zoals voetbaltrainingen - en wedstrijden doen. Dat moet helpen met het werken in teamverband, het ontwikkelen van weerbaarheid en leiderschap. Het einde van het traject is een voetbalwedstrijd, waarbij de deelnemers het opnemen tegen het bedrijfsleven. "Het is een sportieve en laagdrempelige manier van net werken", aldus FC Utrecht. De club hoopt met het project bijdragen aan een positieve verandering in het leven van (ex-)gedetineerden.