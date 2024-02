112-nieuws: Baasje en hond gewond bij steekpartij na ruzie, Slachtoffer met steekwond loopt hostel in Utrecht binnen

Bij een steekincident vanmorgen in Baarn zijn een man en zijn hond gewond geraakt. De aanleiding van het geweld was vermoedelijk een conflict met een andere hondeneigenaar. Het steekincident gebeurde rond 07:00 uur in het parkje ter hoogte van de kruising tussen de Goeman Borgesiuslaan en De Geerenweg. De man raakte lichtgewond, zijn hond zwaargewond. De politie is nog naar de tweede hondeneigenaar op zoek. Volgens het signalement droeg de man een bruine jas en had hij een Golden Retriever bij zich.