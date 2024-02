Drie kanshebbers voor Bakhuis-Woltersprijs voor vrouwenemancipatie

Nadia Laiti helpt al meer dan dertig jaar lang vrouwen en meisjes die in een isolement leven of die te maken hebben met een gewelddadige relatie of situatie in huiselijke sfeer. "Ze zet alles op alles om elke vrouw die om hulp vraagt in een veilige omstandigheid te brengen", schrijft de jury. Ook geeft ze zelfverdedigingslessen en mentale weerbaarheidstrainingen en was ze de eerste vrouwelijke Marokkaanse voetbaltrainer in de regio Utrecht.